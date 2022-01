Les confinements successifs ont bousculé les habitudes de consommation de drogue des Belges.

La crise sanitaire a exacerbé la consommation de drogue en Belgique. Il ressort qu’au niveau des substances consommées le cannabis arrive en tête, suivi par les psychostimulants comme l’ecstasy, la cocaïne et les amphétamines. Les produits dont l’augmentation est la plus importante sont la cocaïne et la kétamine. Les villes d’Anvers et de Bruxelles sont les plus touchées par le phénomène.

Une étude de Sciensano, l’institut scientifique de santé publique, s’est penchée sur la consommation de drogue depuis le début de la crise sanitaire. Cette étude met en évidence l’impact de celle-ci sur la consommation et le marché des drogues en Belgique grâce à une enquête en ligne menée au cours de trois périodes en 2020 à laquelle plus de 8 000 répondants ont participé.