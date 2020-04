Troubles du rythme cardiaque, arythmies sévères… les conséquences d’une prise d’hydroxychloroquine sans avis médical peuvent être graves.

Des morts et des effets toxiques cardiaques auraient d’ailleurs été recensés dans des hôpitaux français après administration d’hydroxychloroquine à des patients. Pour rappel, l’hydroxychloroquine est un dérivé de la chloroquine. Très proche, la molécule est également commercialisée par Sanofi, sous le nom de Plaquenil. L’hydroxychloroquine provoquerait "moins d’effets indésirables" et serait "moins toxique" que la chloroquine.

Problème, cette dernière peut entraîner des troubles du rythme cardiaque et des arythmies sévères. "D’autant que dans le protocole proposé par le professeur Didier Raoult, le premier en France a avoir certifié l’efficacité du procédé, on doit l’associer à un autre antibiotique, l’azithromycine, qui peut aussi augmenter le risque de complications cardiaques. Ce qui veut donc dire que l’association de ces deux médicaments peut augmenter le risque et, par conséquent, qu’il est impératif d’avoir une surveillance médicale stricte avant, pendant, et un peu après sa prise", précise un médecin.

D’ailleurs, l’Organisation mondiale de la santé appelle à la prudence concernant la chloroquine, en raison du faible nombre de patients qui ont eu recours à ce traitement. Les scientifiques réclament plus de patience, en attendant qu’un échantillon plus large et plus représentatif de patients ait pu être testé, sur des durées plus longues.