Selon les estimations, en Belgique, un adulte sur trois serait concerné par l’hypertension artérielle. Caractérisée par une pression anormalement forte du sang sur la paroi des artères, ce qui augmente significativement les risques d’infarctus, il s’agit d’un des principaux facteurs de risques cardio-vasculaires. "On considère qu’après 18 ans, entre un tiers et un quart de la population belge adulte est concerné", estime Philippe van de Borne, chef de service pour la recherche et l’enseignement en cardiologie à Erasme. "Le facteur de risques principal est notamment le vieillissement de la population ; plus on a une population qui vieillit et plus on a des hypertendus. Le deuxième facteur de risques concerne l’excès pondéral. Et les prévisions sont en hausse dans les années à venir, au vu du vieillissement de la population et de l’augmentation du nombre de personnes obèses." Les principaux symptômes sont les maux de tête, les vertiges, les troubles de la vision, ou les saignements de nez.