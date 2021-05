"Il faut cesser de promettre que l'immunité collective permettra de venir à bout du virus si l’on atteint un pourcentage 'magique' de vaccinés" SantéInterview06:40 Li.B. © dr

Depuis le début de la crise sanitaire, l'immunité collective est présentée comme l'objectif à atteindre pour se sortir de ce long tunnel. Mais que signifie au juste cette notion? Peut-on espérer un jour l'atteindre? Et si oui, quand, alors que Sabine Tordeur, co-responsable de la task Force vaccination vient de déclarer que 80% de la population de 18 ans et plus pourraient avoir reçu les deux doses au début du mois d'octobre au plus tard?