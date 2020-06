C'est une question qui revient fréquemment: l'immunité collective pourrait-elle permettre de franchir l'obstacle du coronavirus?

Certains pays comme les Pays-Bas ou le Royaume-Uni s'étaient laissé tenter par l'immunité collective, qui consiste à laisser le virus circuler au sein de la population, sans confinement, afin qu'un maximum de gens développent des anticorps. Mais ils ont vite changé d'idée et opté eux aussi pour un confinement strict.

La Suède, qui était le pays par excellence à poursuivre ce principe d'immunité collective, a elle-même reconnu voici quelques jours que son appproche face au coronavirus aurait pu être meilleure. "Si nous devions rencontrer la même maladie avec tout ce que nous savons aujourd'hui sur elle, je pense que nous finirions par faire quelque chose entre ce que la Suède et le reste du monde ont fait", avait ainsi déclaré l'épidémiologiste suédois Anders Tegnell, de l'Agence de santé publique.

Ce vendredi, sur Twitter, l'épidémiologiste Marius Gilbert est revenu sur le principe de l'immunité collective en partageant une publication de la revue scientifique The Lancet. "Un excellent article qui montre qu’il est improbable que la diminution des cas soit due à une immunité de groupe, simple ou croisée. Une raison de plus de maintenir une bonne vigilance, parallèlement à la mise en place d’outils de prévention de première et de deuxième ligne", commente ainsi Marius Gilbert.