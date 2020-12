La vaccination pourra ainsi débuter dans l'Union européenne dès les journées des 27, 28 et 29 décembre prochains, a indiqué la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

"L'Agence européenne des médicaments a évalué ce vaccin minutieusement et a conclu qu'il était sûr et efficace contre le Covid-19. Sur la base de cette évaluation scientifique nous avons procédé à son autorisation sur le marché de l'Union européenne", a déclaré Mme Von der Leyen, en précisant que les premières vaccinations auraient lieu entre le 27 et le 29 décembre.

La Commission avait insisté pour que les Etats membres puissent commencer à vacciner en même temps et dans les mêmes conditions.

Les fournitures se poursuivront en décembre puis sur une base hebdomadaire régulière dans les mois suivants. La Commission avait réservé 200 millions de doses du vaccin BioNTech-Pfizer, avec une option pour 100 millions supplémentaires. Elle s'attend à ce que les 200 premiers millions de doses soient fournies pour septembre prochain. Avec les Etats membres, elle travaille à l'activation des 100 millions de doses supplémentaires.