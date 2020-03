L'Université de Namur (UNamur) a mis au point une nouvelle méthode de diagnostic du Covid-19, ont indiqué mardi ses représentants.

Le protocole, développé avec la KULeuven (KUL), permet de s'affranchir des réactifs en pénurie et est en cours d'homologation par l'Agence fédérale des Médicaments et de Produits de santé (AFMPS). Une conférence de presse en comité restreint est prévue mardi après-midi. "Cela fait une quinzaine de jours que nos chercheurs travaillent d'arrache-pied pour identifier une nouvelle méthode de diagnostic", a expliqué François Nélis, directeur du service communication de l'UNamur. "La technique développée est basée sur des tests chimiques et fait appel à une plus grande main d'œuvre. Si l'homologation est accordée, nous devrions pouvoir réaliser près de 500 tests par jour rien qu'ici à Namur, en support des laboratoires de référence. Bien entendu, la méthode pourrait aussi être élargie à l'échelle mondiale."

Emmanuel André, porte-parole interfédéral Covid-19, sera présent au point presse prévu dans l'après-midi.