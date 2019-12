La Belgique est à peine dans le top 20 de l’espérance de vie en bonne santé en Europe.

L’espérance de vie sans incapacité, c’est-à-dire sans "être limité dans ses activités quotidiennes", passe à seulement 64,1 ans pour une femme (quasi stable depuis dix ans) et à 63,5 ans pour un homme (environ + 1 an depuis 2018). À l’heure des débats sur les retraites, ces questions se posent de plus en plus, car, si elle figure dans le top 5 des nations en matière d’espérance de vie, la Belgique n’est que dans le top 20 pour l’espérance de vie en bonne santé, qui se situe en moyenne à 64 ans chez nous.