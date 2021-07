Les ministres de la Santé du pays se pencheront la semaine prochaine sur la campagne de vaccination contre la grippe. M. Vandenbroucke a donné déjà quelques explications. La campagne devrait commencer le 15 octobre et il est prévu d'accroître le nombre de doses disponibles. Lors de la dernière campagne, il n'y a pas eu de pénurie, mais à certains moments la situation était tendue.

La campagne s'adresserait au plus grand nombre directement et ne serait plus phasée en fonction des groupes-cibles. Les vaccins seraient commandés auprès de plusieurs entreprises afin de "ne pas placer tous ses œufs dans le même panier".