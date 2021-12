La Nouvelle-Zélande souhaite interdire progressivement la vente de tabac. Selon une experte, cette mesure ne serait pas aussi efficace en Belgique.

En Nouvelle-Zélande, le tabagisme va devenir progressivement illégal. Le gouvernement néo-zélandais envisage en effet de relever chaque année l’âge légal pour acheter du tabac afin d’empêcher les jeunes générations de commencer à fumer.

Selon cette nouvelle législation, qui sera soumise au vote du Parlement l’an prochain, l’âge légal pour acheter du tabac, fixé actuellement à 18 ans, sera repoussé d’un an chaque année à partir de 2027. Les citoyens nés après 2008 ne pourront dès lors plus commencer à fumer, du moins en théorie. Mais la stratégie du gouvernement néo-zélandais pour lutter contre l’addiction au tabac ne se limite pas à cette mesure. Le gouvernement envisage également de restreindre le nombre de points de vente de produits du tabac et de n’autoriser que les produits contenant un faible taux de nicotine, afin de diminuer le risque de dépendance.

(...)