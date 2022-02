Au Danemark, il n'y a pratiquement plus de restrictions anti-Covid. Les autorités ont décidé de lever, à partir de ce mardi 1er février, l'obligation de porter un masque buccal et de présenter un pass sanitaire. Les événements de grande envergure et les boîtes de nuit peuvent également rouvrir leurs portes sans entrave.

Pourtant, les cas de Covid dans le pays explosent et les hospitalisations ainsi que les décès augmentent. Le nombre de personnes en soins intensifs, lui, diminue. Comment interpréter ces chiffres et que penser de la stratégie danoise? Nathan Clumeck, chef de service des maladies infectieuses du CHU Saint Pierre, livre son analyse et explique également pourquoi la Belgique aura plus de difficultés que la Danemark à tout relâcher.