Bien connue en Belgique, la bronchiolite est une maladie des voies respiratoires. Elle touche essentiellement les nourrissons et les jeunes enfants de 0 à 2 ans. Seulement, cette année, un phénomène non-naturel se produit en masse. "Normalement, la bronchiolite nous cause des problèmes de novembre à décembre. À notre plus grand étonnement, lors de cette période chargée habituellement, aucun cas ou presque n'a été diagnostiqué" nous raconte le Docteur Sebuffat, la chef du service pédiatrique de l'hôpital Saint-Pierre.

En 2021, la bronchiolite a décidé de se déclarer... en mars. Ce qui provoque quelques remous au sein de la majorité des services pédiatriques du pays. "Effectivement, tous les services pédiatriques du Royaume sont saturés ou en voie de l'être" explique le Docteur Sebuffat. Pour autant, cette situation ne l'inquiète pas outre mesure. "Nous avons l'habitude de gérer cette saturation. Avec le temps, nous avons construit une belle organisation entre les services du pays. Le seul changement cette année est la période. Bien sûr, cela créé des inconforts. Mais davantage pour les parents que pour les bébés."

La raison est assez simple. "Nous devons transférer de jeunes enfants vers d'autres établissements. Lorsque vous travaillez sur Bruxelles et qu'on envoie votre bébé à Braine l'Alleud ou Charleroi, ce n'est pas toujours pratique. Ces problèmes organisationnels durent deux, trois ou quatre semaines en fonction de la maladie. Mais les services font face efficacement."

Des victimes collatérales au phénomène