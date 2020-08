Préparez-vous à affronter une chaleur intense dans les jours à venir. La canicule va en effet durer plusieurs jours. L’Institut royal météorologique a lancé ce vendredi une alerte rouge valable à partir de samedi dans la plupart des provinces belges. L’IRM s’attend à ce que les températures atteignent les 36 ou 37 degrés ce week-end à l’intérieur du pays.

Avec cette vague de chaleur, les nuits vont donc forcément se réchauffer progressivement et rendre cette période inconfortable, sachant que c’est bien la fraîcheur qui contribue à la production de mélatonine, la puissante hormone qui provoque la sensation d’endormissement. "Ce qu’il faut savoir, c’est que pour s’endormir, la chute de la température corporelle fait partie des facteurs déterminants. C’est pour cela qu’on se couvre pour avoir moins froid. Quand on se couche, il y a environ un demi-degré qui change au moment de l’endormissement. Durant notre sommeil, la température du corps est toujours plus basse et au plus cette température chute, au mieux on dort. Quand il fait très chaud, ça devient donc plus difficile de dormir et d’obtenir cette chute des températures, ce maintien de la chaleur rend difficiles les conditions d’endormissement", détaille le docteur Benny Mwenge, responsable du laboratoire du sommeil à Saint-Luc.