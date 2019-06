La chaleur s'est installée dans le pays. Selon l'IRM, le thermomètre va grimper jusqu'à 32 degrés mardi. Dans ces moments où le corps transpire et sue à grosses gouttes, un geste est souvent adopté pour se donner un peu d'air : mettre en marche sa climatisation.

Toutefois, la prudence est de mise, notamment pour la climatisation. Une ventilation trop importante n'est en effet pas sans risque pour la santé. Le principal danger ? " Le choc thermique, c'est à dire quand on passe d'un endroit trop chaud à un endroit plus frais" explique Thierry Van Der Schueren, médecin généraliste dans la province de Namur et secrétaire général de la Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG).





Le refroidissement causé par la climatisation engendre un assèchement et une irritation des voies respiratoires. La gorge gratte, le nez commence à couler, les signes d'une angine ou le début d'un rhume. En plein été, c'est un peu rageant. " Les muqueuses sont plus fragiles, donc le risque d'allergies s'accroît. C'est le cas en ce moment où il y a davantage de pollen".

Pour éviter de tomber malade, Thierry Van Der Schueren recommande de mettre la climatisation quatre degrés en dessous de la température affichée. " Par exemple, vous êtes dans votre voiture. S'il fait 30 degrés dans la voiture, il faut que la climatisation soit à 26 degrés. C'est le meilleur conseil pour ne pas subir ce tant redouté choc thermique.".





Le spécialiste indique que le ventilateur est un bon outil, contrairement aux climatisations que l'on peut justement retrouver dans les voitures. " Il y a un peu plus de frais, mais l'effet frigo est évité. L'air est brassé. Le ventilateur est à recommander pour les personnes âgées, mais aussi durant le sommeil". Le ventilateur se révèle être un précieux allié au bureau, surtout s'il n'y a pas de climatisation. Pour optimiser leurs effets, il est possible de déposer par dessus un torchon humide. Le ventilateur, c'est bien, à petite dose c'est mieux. Il faut penser à l'arrêter à certains moments. Un temps d'utilisation trop long n'est en effet pas bon pour les oreilles.