Des petites cartouches métalliques dans le caniveau, dans les parkings près des bars, il n’est plus inhabituel d’en voir, " surtout que la consommation de ce gaz est festive, elle se fait en groupe et il n’est pas rare d’en voir des dizaines traîner, c’est tape-à-l’œil ", explique Michaël Hogge, d’Eurotox, observatoire socio-épidémiologique alcool-drogues en Wallonie et à Bruxelles. Ces traces bien visibles dans l’espace public poussent à penser que ce phénomène rampant est en augmentation.