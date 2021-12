Le grand baromètre confiance et bien-être réalisé par Solidaris sur l’année 2021 est pour le moins interpellant. Depuis que cet indice est mesuré au sein de la population belge, soit depuis 2015, les résultats n’ont jamais été aussi bas.

Et vu l’année qui vient de s’écouler, sur le plan sanitaire, économique et social, le bilan est loin d’être une surprise. D’autant plus que ce baromètre ausculte de près la société belge francophone afin de mesurer de manière globale l’état de bien-être et de confiance de la population. Près d’un millier de Belges francophones ont répondu à plus de 200 questions qui ont permis d’évaluer leur ressenti sur leurs conditions de vie, leur santé physique et psychique ainsi que leur rapport à la société mais aussi à leur famille.