La ligne SOS Suicide les aide.

Le Centre de prévention du suicide ne peut pas encore parler d’augmentation des appels à l’aide spécifiquement liés au confinement mais les bénévoles au bout de la ligne verte 0800 32 123 sentent déjà clairement la détresse grimper chez les personnes déjà fragilisées, comme nous l’explique la chargée de communication du centre, Déborah Deseck. " La situation de confinement perdure et les gens ont plus de mal à la voir comme temporaire. Les bénévoles à l’écoute sentent que le stress monte. La situation est anxiogène et cette crise va multiplier les problèmes que les personnes fragilisées rencontraient déjà ."

Le confinement exacerbe et fait donc surtout ressortir les angoisses déjà présentes chez les personnes plus sensibles mentalement.

" C’est vrai que cette situation entraîne des complications, comme notamment l’incapacité pour certains d’avoir accès à des soins comme une consultation chez un psychologue par exemple, mais on ne peut pas parler, dans le contexte de la ligne en tout cas, de crainte d’une prolongation ou de contaminer comme sujet principal. Les thématiques sur la ligne restent sensiblement les mêmes qu’avant la crise ", ajoute Déborah Deseck.

Pour les tentatives de suicide dont les appelants font parfois part aux bénévoles, la chargée de communication assure que le protocole utilisé habituellement, hors crise du coronavirus, fonctionne très bien dans cette période " car la souffrance garde la même forme, même si le contexte varie un peu ".