La vaccination se fera avec des doses supplémentaires par rapport à celles prévues et commandées par le gouvernement belge. L'entreprise avait déjà lancé un programme de vaccination destiné aux employés qui jouent un rôle essentiel, tant au niveau de la production des vaccins que de la livraison de tous les médicaments Pfizer. En Belgique, il s'agit du personnel du site de production de Puurs.

"Notre objectif est à présent de proposer, dans le monde entier, un vaccin contre le Covid-19 au plus grand nombre possible d'employés de Pfizer et à leur famille proche", explique la société. Cela inclut le conjoint, les parents et beaux-parents, les grands-parents et les enfants à partir de 16 ans du personnel dans son ensemble. Les personnes qui ont déjà un rendez-vous pour recevoir un vaccin par le biais de la procédure habituelle ne seront pas vaccinées plus tôt par Pfizer.

Le coût de la campagne de vaccination additionnelle sera supporté par Pfizer. Des doses supplémentaires seront mises à disposition, ce qui signifie que les vaccins nécessaires ne seront pas déduits des flacons destinés au gouvernement belge. La vaccination n'est, par ailleurs, pas obligatoire pour les employés de Pfizer ou leur famille.