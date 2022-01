On en parlait jeudi dans ces pages : la consommation d’alcool a augmenté ces derniers mois, notamment à cause de la situation sanitaire qiu a créé de nouveaux dépendants. Les Belges, déjà classés dans le top des pays où l’on boit le plus par habitant, fument aussi davantage. C’est l’amer constat qu’a pu faire la Fondation contre le cancer au travers de son enquête Tabac. "Environ 50 à 60 % des fumeurs ont changé leurs habitudes tabagiques pendant la crise sanitaire. Entre 32 % et 39 % des fumeurs déclarent fumer davantage par rapport à la période précédant l’arrivée du Covid-19, tandis que seulement 16 % à 20 % déclarent fumer moins", souligne la Fondation contre le cancer, en référence à un rapport de Sciensano sur cette même question.