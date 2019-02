Cette année, l’épidémie de grippe sera plus violente que les années précédentes. À l’hôpital Etterbeek-Ixelles, les malades sont déjà nombreux à venir consulter. "Cette année, on le voit à l’hôpital, les patients atteints de la grippe sont très malades. Les symptômes sont plus forts que les années précédentes à cause de la souche grippale qui est particulièrement sévère cette année et elle touche toutes les tranches d’âge", explique Lucas, médecin hospitalier à l’hôpital bruxellois.

Et la semaine dernière, pas moins de 365 personnes pour 100 000 habitants ont consulté un généraliste en raison de symptômes grippaux. Le seuil épidémique de 157 consultations pour 100 000 a donc été franchi pour la deuxième semaine consécutive et l’épidémie de grippe est officiellement déclarée en Belgique. "Ce n’est pas forcément lié au timing d’arrivée de l’épidémie en Belgique. La souche grippale est sévère cette année mais on ne sait pas d’où elle vient, on est tout juste en train de l’identifier", précise-t-il.

(...)