Les températures augmentent en Belgique. Souvent, la chaleur peut être bénéfique contre certaines maladies. Et pour le coronavirus?

La météo ensoleillée qui s'installe depuis plusieurs jours en Belgique ne peut avoir qu'un impact positif limité sur la propagation du coronavirus, a indiqué mercredi Emmanuel André, porte-parole interfédéral Covid-19, lors de la présentation du bulletin épidémiologique quotidien. "Ce sera une bonne chose si nous recevons un coup de pouce de la part de la météo, mais nous ne pouvons pas compter uniquement sur cela."

"On sait que pour d'autres infections respiratoires, les beaux jours ont un effet positif et ralentissent la propagation", a expliqué le porte-parole interfédéral. "Mais nous sommes devant un nouveau virus, nous n'avons pas encore le recul nécessaire pour estimer de façon précise l'influence de la météo. Si elle a un impact, il sera certainement positif mais ne sera pas suffisant." Il est donc important de maintenir les efforts de confinement et de distanciation sociale pour ralentir la propagation du Covid-19, a-t-il encore souligné. Sur son site internet, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) confirme que s'exposer au soleil ou à des températures supérieures à 25 degrés n'empêche pas de contracter la maladie. Les pays où le climat est chaud ont d'ailleurs rapporté des cas de Covid-19, souligne l'organisation internationale. Malgré la météo ensoleillée et la période de vacances, la population belge semble globalement respecter l'interdiction des déplacements non essentiels. D'après une analyse récente du trafic des données, 70% des Belges continuent à passer un maximum de leur temps au sein de leur commune. "Cela montre peut-être que, après quelques semaines, chacun d'entre nous a pu adapter sa vie quotidienne et professionnelle aux règles mises en place pour notre santé publique", a déclaré Benoît Ramacker, porte-parole du Centre de crise.