Ça y est, l'été est bel et bien terminé et a définitivement laissé sa place à l'automne, la pluie et la grisaille, emportant avec lui les apéros en terrasse et les longs après-midi dans les parcs. En ce mois d'octobre, il n'y a pas que le temps qui est maussade, certaines personnes ont le moral dans les chaussettes et ressentent une fatigue plus intense, la faute au manque de lumière. Pour contrer cette baisse de régime passagère, pourquoi ne pas tester la luminothérapie ? À condition de s'y prendre correctement.