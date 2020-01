Le destin de Quentin, qui avait alors 17 ans, a basculé par un jour de pluie, sur une route glissante. C’était en 2006. La voiture dans laquelle l’adolescent se trouve alors avec ses sœurs est percutée par un véhicule dont le conducteur a perdu le contrôle. Quentin est projeté à l’avant. "Il a fait une grosse hémorragie cérébrale, nous raconte Anne Peeters, sa maman. Aux médecins, nous avons demandé : feriez-vous cette intervention si c’était votre fils ? On nous a répondu oui."

"Des faux espoirs, en tant que parent, on n’en a pas, explique pour sa part le papa, Vincent Peeters. C’est ça, la difficulté et c’est là que les médecins doivent, eux-mêmes, prendre la décision et ne pas demander aux parents : qu’est-ce qu’on fait ? Parce que nous, l’espoir, on l’a toujours pour notre enfant."

Aujourd’hui âgé de 30 ans, le jeune homme, qui est pris en charge dans une maison de repos depuis ses 18 ans, est lourdement handicapé. "Quentin est reconnu comme étant à l’état pauci-relationnel (NdlR : qui permet une certaine interaction avec l’environnement par la vue notamment, sans pour autant être sûr qu’il intègre correctement les informations sensorielles), explique son papa. C’est un état de conscience limitée. Quentin allait pouvoir vivre mais on ne savait pas comment il allait pouvoir récupérer par la suite. Et peut-être même pas récupérer du tout."

