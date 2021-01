En Norvège, 13 personnes âgées de plus de 80 ans sont décédées après avoir reçu une dose du vaccin Pfizer/BioNTech.

"Les rapports pourraient indiquer que les effets secondaires courants des vaccins, tels que la fièvre et les nausées, ont pu entraîner la mort de certains patients fragiles", a indiqué Sigurd Hortemo, le médecin en chef de l'Agence norvégienne du médicament. "Pour les personnes les plus fragiles, même les effets secondaires relativement légers du vaccin peuvent avoir des conséquences graves".

Contacté par nos soins, Yves Van Laethem en appelle au calme et à la prise de recul, évoquant l'état de santé très fragile de ces seniors norvégiens. "Nous attendons des éclaircissements et de plus amples informations sur le profil de ces personnes décédées. Si on lit entre les lignes, on comprend que des effets secondaires sont survenus chez ces personnes âgées et très fébriles. Actuellement, nous manquons de données pour déterminer quoi que ce soit. Il ne faut pas généraliser et attendre de voir ce qu'il se passe dans d'autres pays. Je pense qu'il faut garder son calme, puisqu'il s'agirait là de personnes très fragiles dont le mauvais état de santé était déjà très avancé".

Avant d'évoquer la situation en Belgique: "Chez nous, il n'y a que deux personnes décédées après avoir reçu le vaccin. Nous attendons également plus d'informations pour tirer davantage de conclusions. Des effets secondaires pourraient en tout cas être vus chez des personnes très âgées ou faibles".

De son côté, Pfizer a réagi par communiqué, estimant que le nombre d'incidents n'était pas alarmant mais plutôt conforme aux attentes.