Indicateur important, le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations et les comparaisons entre pays sont à prendre avec des pincettes, les politiques de tests différant d'un pays à l'autre.

La pandémie a continué d'accélérer cette semaine dans le monde, avec 579.000 nouveaux cas enregistrés par jour (un record), soit 10% de plus que la semaine précédente, selon un bilan établi par l'AFP vendredi à 12H00, heure belge.

Avec 284.000 nouveaux cas quotidiens, l'Europe est la région enregistrant le plus de contaminations, loin devant les Etats-Unis/Canada (137.000 par jour). Mais les nouvelles contamination se sont quasiment stabilisées en Europe (+1%), où de nombreux pays sont confinés ou soumis à des couvre-feux, tandis qu'elles ont bondi en Amérique du Nord (+40%).

La tendance est à l'accélération dans presque toutes les régions du monde: Moyen-Orient (+12%), Amérique latine/Caraïbes (+12%), Afrique (+10%) et Asie (+2%). Le virus ne circule presque plus en Océanie (13 cas par jour, -23%).

La Lituanie est le pays où l'épidémie accélère le plus (+79%, 1.500 nouveaux cas par jour), parmi ceux ayant enregistré plus de 1.000 cas quotidiens pendant la semaine écoulée. Suivent le Japon (+58%, 1.100) et la Serbie (+50%, 2.600).

La plus forte décrue est observée en Belgique (-53%, 6.700 nouveaux cas par jour), devant les Pays-Bas (-32%, 6.200) et la République tchèque (-29%, 8.300). Ces pays ont mis en place de fortes restrictions ces dernières semaines.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations cette semaine, avec 132.400 nouveaux cas quotidiens, devant l'Inde (45.700) et la France (42.500).

Les Etats-Unis ont enregistré le plus de décès au cours de la semaine écoulée (1.079 par jour), devant la France (560) et l'Inde (544).

Au total, 10.124.110 cas ont été signalés dans l'Espace économique européen (EEE) ainsi qu'en Grande-Bretagne jusqu'à vendredi, selon un aperçu mis à jour quotidiennement par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Cela représente près de 242.000 cas de plus que la veille. Le 20 octobre, la barre des 5 millions d'infections a été dépassée.

La plupart des infections ont été enregistrées en France (1.898.710), suivie par l'Espagne (1.437.220), la Grande-Bretagne (1.290.195) et l'Italie (1.066.401).

La pandémie a fait au moins 1,294 million de morts dans le monde depuis fin décembre, pour plus de 52,7 millions de contaminations confirmées. Les Etats-Unis restent le pays le plus endeuillé (242.435 morts), devant le Brésil (164.281) et l'Inde (128.668).