La pénurie d'infirmières s’aggrave dans de nombreux hôpitaux et laisse craindre un impact sur la qualité des soins.

En situation critique depuis plusieurs années, la pénurie de personnel en soins infirmiers a été aggravée par la crise sanitaire. Et entre l’allongement des études, le manque de reconnaissance de la profession et les conditions de travail de plus en plus difficiles, le secteur tire la sonnette d’alarme.