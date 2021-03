Face à des cas de thromboses détectés chez un nombre limité de patients suite à l'administration du vaccin AstraZeneca, plusieurs pays européens ont décidé de jouer la carte de la prudence et de suspendre temporairement son utilisation. Si aucun lien entre ces accidents thrombo-emboliques et le vaccin de la firme suédoise n'a à ce jour été établi, on dénombre aujourd'hui une quarantaine de cas sur les 5 millions d'Européens vaccinés avec AstraZeneca. En Belgique, onze cas de coagulation sanguine ou de thromboses ont été notifiés jusqu'ici.

Un chiffre qui paraît minime, comparé aux risques de thromboses que peuvent engendrer d'autres types de médicaments. Parmi eux, notamment, la pilule contraceptive.

"C'est avéré que le fait de prendre la pilule augmente le risque de faire des thromboses", confirme Philippe Simon, chef du service de gynécologie à l'hôpital Erasme. "C'est rare, mais cela existe, et cela peut être fatal dans certains cas".

De 3 à 5 cas sur 10.000 par an

Plus concrètement, le risque de thromboses est multiplié par trois chez une femme prenant la pilule. "Si l'on prend une femme de 20 ans en pleine santé , son risque de présenter une pathologie thrombo-embolique est de 1 sur 10.000 par an. Si cette femme prend une pilule contraceptive qui associe des œstrogènes à des progestatifs, le risque est alors multiplié par trois environ, soit environ 3 pour 10.000 par an", détaille le gynécologue, qui précise également que les patientes sont informées des potentiels risques et effets secondaires liés à ce type de contraception.

Par ailleurs, certains types de pilules présentent encore plus de risques. "Les pilules de 2e génération, c'est-à-dire des pilules plus anciennes, sont associées à des risques plus faibles d'accidents thrombo-emboliques que les pilules de 3e ou 4e génération, qui sont des pilules avec des progestatifs plus récents", explique encore Philippe Simon. Pour une femme à qui l'on a prescrit une pilule de 3e ou 4e génération, le risque de faire une thrombose est alors de 5 sur 10.000 par an.

Un chiffre qui peut encore augmenter s'il est combiné à d'autres facteurs aggravants, comme l'obésité, le diabète, ou encore une immobilisation prolongée. "Si on a une chirurgie majeure qui contraint la femme à rester immobilisée pendant de nombreux jours, il est alors recommandé qu'elle arrête temporairement de prendre sa pilule", précise le chef du service de gynécologie d'Erasme.



"Prématuré"

Si l'on s'en réfère aux chiffres disponibles actuellement, les risques de thromboses sont donc bien supérieurs dans le cadre de la prise d'une pilule contraceptive qu'à la suite de l'administration du vaccin AstraZeneca. D'ailleurs, Philippe Simon dit ne pas être surpris que certains accidents thrombo-emboliques aient été recensés chez les personnes vaccinées. "Un nombre important des personnes vaccinées sont des personnes âgées qui ont plus de 60 ans ou qui présentent des comorbidités, donc qui ont déjà des risques thrombo-emboliques plus élevés que la normale", explique-t-il. "Selon moi, c'est prématuré de dire que c'est à cause du vaccin que ces décès sont survenus", avance encore le spécialiste.