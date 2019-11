Seuls 8,6 % des Belges âgés de plus de 65 ans ou de plus de 45 ans avec un risque accru (asthme, maladies cardiaques, diabète…) se sont fait vacciner l’année dernière contre l’infection à pneumocoques, l’une des formes les plus courantes de pneumonie, ressort-il des derniers chiffres de l’institut belge de la santé, Sciensano. Cela alors que la maladie a été responsable, en 2015, de quelque 430 cas de décès. La couverture vaccinale est dès lors jugée bien trop faible par la firme pharmaceutique MSD, qui invite la population à se faire vacciner, en cette journée mondiale de la pneumonie. Une pneumonie est une infection respiratoire aiguë, affectant les poumons, qui peut être provoquée par des bactéries, des virus ou des champignons microscopiques. Dans un tiers des cas, le pneumocoque en est la cause.

En Belgique, le pneumocoque a été responsable, en 2015, d’environ 5 800 hospitalisations et 430 décès chez les adultes de plus de 50 ans, selon une étude du Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) et de l’université d’Anvers, publiée en 2016. "L’incidence par 100 000 habitants augmente rapidement avec l’âge : pour les infections invasives à pneumocoques (IPD), on passe de 15 chez les 50-64 ans à 80 chez les 80 ans, et pour les pneumonies de 72 à 402 pour les mêmes groupes d’âge. La mortalité des IPD est élevée (environ 12 %) surtout chez les personnes âgées."

"C’est regrettable car le vaccin permettrait de protéger de façon optimale les seniors", affirme la professeure de médecine générale à la KU Leuven, Cathy Matheï, citée dans le communiqué du laboratoire MSD (filiale belge du géant pharmaceutique Merck&Co).