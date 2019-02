La professeure Naïma Deggouj, responsable du centre d’audiophonologie aux Cliniques Saint-Luc est confrontée tous les jours à des patients souffrant de troubles de l’audition qui peuvent être très divers. Selon cette experte, nos oreilles subissent beaucoup trop de bruit et il est impératif d’agir avant que les troubles chroniques et les lésions irréversibles s’installent. Comment ? "Par une exposition contrôlée et responsable au bruit. En pensant à mettre des bouchons d’oreille dans les concerts, surtout si l’on y va très régulièrement. Il faut comprendre que l’excès est nocif et qu’il y a en plus un phénomène accumulatif." Mais elle avoue aussi que le message est difficile à faire passer aux ados et aux jeunes "puisqu’il n’y a pas de lien immédiat de cause à effet".

