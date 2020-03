"Nous nous sommes rassemblés avec des amis le samedi 7 mars. Nous étions dix. Une personne était déjà contaminée, mais ne présentait pas de symptômes." C’est de cette façon que Marc-Antoine Poncelet et son épouse ont été infectés par le coronavirus. Les symptômes sont apparus dès le lundi 9 mars. Au total, six des dix personnes présentes ont contracté le virus. L’avocat de 38 ans raconte : "Dès les premiers symptômes, mon épouse et moi avons tout de suite reçu la consigne de rester à la maison. Par contre, le médecin traitant n’était pas contre le fait que nos enfants continuent à aller à l’école car ils ne présentaient aucun symptôme. Nous n’aurions pas dû l’écouter."

Témoignages.