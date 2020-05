Le principe de la plateforme Take Care est de mettre en relation le patient avec la pharmacie la plus proche de chez lui afin de lui permettre de se fournir en médicaments et produits de parapharmacie sans se déplacer. Le projet est opérationnel depuis le début du mois de mars.

Concrètement, lorsque le patient prend la direction du site Take Care, il est géolocalisé et peut démarrer un chat en ligne avec un pharmacien. Cette démarche aura un coût pour le pharmacien : "Entre 20 et 100 euros suivant le nombre de demandes auxquelles il convient de répondre. À cela s’ajouteront pour le patient 5 euros en moyenne de coût de livraison. Notre volonté est d’avoir une opération win-win pour le pharmacien et, évidemment, lorsque le médicament est soumis à prescription, le patient doit envoyer une prescription en format numérique ou la faire amener au pharmacien."

(...)