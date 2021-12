En réponse aux bouleversements engendrés par la crise du Covid et pour aller au plus près des personnes souffrant psychologiquement, est née il y a un an la plate-forme e-mergence, une plate-forme belge de télé-consultations en psychothérapie et autres domaines du mieux-être. "L’épidémie a modifié notre quotidien. Il a fallu se réinventer, s’adapter… La télé-consultation s’est répandue très vite et avec succès. La demande pour les consultations en psychothérapie explose. Ce nouveau mode de consultation nous permet dorénavant d’être reçu "chez les patients" et de maintenir le lien thérapeutique", explique Anne-Françoise Meulemans, à l’origine il y a 11 ans de CentrEmergences qui réunit des thérapeutes spécialistes dans différents domaines du mieux-être avec une vision engagée de la psychothérapie.

Prendre rendez-vous via la plate-forme, c’est pouvoir prendre un rendez-vous rapide avec un thérapeute plus vite, "même s’il n’est pas dans la même région. Lorsque l’on vit isolé, avec un handicap physique, une mobilité réduite, lorsque l’on bouge beaucoup professionnellement, la télé-consultation est une réelle opportunité".

On a pourtant largement remis en cause le lien "digital" qui sonnait creux concernant les e-apéros du premier confinement ou encore les visio-conférences génératrices de stress. En quoi une télé-consultation peut-elle apporter un (ré)confort ? Le Dr Meulemans n’a aucune hésitation : "C’est un réel confort : on est chez soi, dans sa bulle, pas la peine de stresser pour arriver à l’heure, à cause des transports pour entrer en contact… J’en assure beaucoup et je dirais même que c’est débordant d’humanité. Le visage, les intonations, le domicile des patients : tout parle au spécialiste. Quant au patient, il se sent en sécurité chez lui, il se laisse davantage aller. Et au lieu du retour, on peut se faire une tisane !" sourit la spécialiste. L’amalgame avec les ressentis du télé-travail n’a pas lieu d’être : "On n’est pas dans la même dimension. Ici, le vif du sujet, c’est vous, pas un thème de réunion, pas un échange entre amis. C’est une vraie écoute, une porte pour les émotions, les difficultés."

La plate-forme offre aussi la possibilité d’une orientation thérapeutique. D’une durée de 30 minutes coûtant 30€ (remboursés par la plupart des mutuelles), cette consultation permet "grâce à un bon casting en amont et en ayant pris en compte les attentes du patient, de lui conseiller les approches qui lui seront le plus utiles et de proposer des profils de thérapeutes qles mieux à même de l’aider".