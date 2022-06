Dans ce marché où l’offre est florissante, il n’est pas toujours facile de savoir si ce service est adapté à notre situation ou à celle d’un proche.

Les personnes âgées

Ce système peut leur permettre de rester plus longtemps chez elles : "Surtout si elles vivent seules, ou avec quelqu’un qui ne pourra pas les secourir en cas de problème, note la Dr Sophie Moulias, gériatre. C’est encore plus vrai si la personne est déjà tombée et a fait des malaises. L’idéal étant que ce soit elle qui prenne la décision : "Si ce sont les proches qui font la démarche, elle ne l’utilisera pas", prévient Ludovic Badet, ergothérapeute. Que faire en cas de refus ? "Inutile d’insister au risque de conduire à un rejet définitif, dit Thomas Herres, ergothérapeute. Mieux vaut en reparler deux ou trois mois plus tard, jusqu’à ce que l’idée fasse son chemin." L’appui de professionnels en qui elle a confiance peut être utile : médecin traitant…

Après un AVC