C'est-à-dire que le virus siège sur nos mains après que celles-ci aient été en contact avec une surface ou une personne transbahutant le virus. Un contact entre nos mins et notre nez ou notre bouche a, ensuite, de grandes chances de nous contaminer...





Cependant, il y a lavage de mains et lavage de mains... Voici, en vidéo, les 6 erreurs les plus fréquentes à ne plus commettre,pour garantir un lavage des mains efficace.









Pour contrer la propagation, et on nous le dit depuis plus de six mois, un geste barrière est absolument crucial : le lavage des mains, appliqué, méthodique, plusieurs fois par jour.