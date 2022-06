Arrêter de fumer, cela trotte dans la tête de bien des fumeurs. Cela va et ça vient, c’est le propre des addictions… Or, la dépendance à la nicotine est une dépendance physique, mais également psychologique et sociale pouvant engendrer d’importants symptômes de sevrage. C’est pourquoi une grande proportion de fumeurs a besoin de plusieurs tentatives pour cesser de fumer.