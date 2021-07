Avec environ 1,8 million de décès par an, le cancer du poumon reste le plus répandu, mais aussi le plus mortel au niveau mondial. Et la situation ne devrait pas s’améliorer puisque d’ici 2030, il fera 2,45 millions de morts par an. Et chez nous, c’est la première cause de mortalité par cancer, avec près de 6 500 décès par an. Il s’agit d’ailleurs du troisième cancer le plus fréquent avec 8 815 nouveaux cas en 2018 (selon les données de la Fondation Registre du cancer, 2020). Actuellement, on assiste à une nette augmentation des cas chez les femmes, dès l’âge de 55 ans.