Il est 10 h 50 ce vendredi 26 novembre et un patient Covid vient remplir un peu plus l’unité de soins intensifs de l’hôpital UZ Brussel. "Une personne non vaccinée, comme d’habitude", souffle le Dr Joop Jonckheer, médecin aux soins intensifs et responsable d’une des quatre unités de l’UZ. Une unité mise sous pression par cette quatrième vague de patients, comme de nombreux hôpitaux du pays. Ici, 14 patients se trouvent déjà dans l’unité, dont neuf sont ventilés de façon invasive et deux reçoivent une assistance pour les fonctions respiratoires et cardiaques. "En soins intensifs, il nous reste quatre lits disponibles pour le Covid et zéro pour le non-Covid, on s’attend d’ailleurs à ce que les derniers lits soient rapidement occupés dans les jours à venir", pointe du doigt Jan Poelaert, chef de service aux soins intensifs.

À côté du dernier arrivé, un patient âgé de 35 ans, père de famille, sans aucune comorbidité, qui se trouve en détresse respiratoire. Et non-vacciné, comme 80 % des patients Covid qui occupent ici un lit en soins intensifs. "Il a désormais une machine qui remplace ses poumons. On voit plus de jeunes qu’avant. On en voit à partir de 35 ans, 45 ans, on voit des histoires dramatiques, des pères de famille qui décèdent en quelques jours. L’autre jour, un patient raconte qu’il est content d’être extubé, il nous remercie et on lui répond alors qu’il ne faut pas dire merci mais qu’il faut aller se faire vacciner. Quelques jours après, il recevait sa dose", confie le Dr Poelaert, qui tient à rappeler un constat froid mais implacable : une fois le malade arrivé aux soins intensifs, le taux de mortalité est de 30 % contre 50 % lorsque le patient est intubé.