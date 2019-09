À tout âge, la dépression ou la solitude peut s’immiscer dans notre quotidien et lui ôter toute sa saveur. La perte d’un proche, la vieillesse, l’isolement ou la déprime n’épargnent personne. Et à force de multiplier les rendez-vous chez les psys, on se tourne vers autre chose. Certains trouvent dans le sport l’activité salvatrice qui leur fera remonter la pente. D’autres préfèrent se perdre dans la nature ou découvrent en leur animal de compagnie l’antidote à leur dépression. Et il est prouvé que sa présence réduit bel et bien le sentiment de solitude et la dépression.

(...)