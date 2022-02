Le docteur Descamps est formel : "Chaque personne devrait connaître son taux de cholestérol et sa tension artérielle comme il connaît son âge, adresse, taille et poids…"

Et pourtant, c’est loin d’être le cas ! Si on connaît bien le mot, que l’on sait lié à des risques cardiovasculaires majeurs comme les infarctus et les AVC, le cholestérol reste une notion peu comprise, surtout qu’il abîme les artères en silence, on ne sent pas que nos artères sont en train de se boucher…