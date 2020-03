Les 18-64 ans sont les plus touchés. Mais le taux de mortalité culmine après 75 ans.

À Bruxelles et dans le Hainaut, trois médecins spécialistes ont été infectés par le coronavirus. Ils sont hospitalisés dans un état grave. Ils sont âgés d’une… quarantaine d’années.

Selon le dernier point épidémiologique publié en France cette semaine, les 18-64 ans sont les plus touchés par l’épidémie. Ils représentent 61 % des cas confirmés. Viennent ensuite les personnes âgées de plus de 75 ans (19 %), les personnes âgées entre 65 et 74 ans (15 %) et les moins de 18 ans (5 %). Cela dit, les personnes âgées de plus de 75 ans contaminées représentent à elles seules trois quarts des morts recensées. Pour celles-ci, le taux de mortalité atteint les 9,4 %.

Les personnes âgées entre 65 et 74 ans représentent quant à elles 11 % des décès tandis que la tranche d’âge des 18-64 ans représente 14 %.

Toujours selon Santé Publique France, 3,4 % des personnes mineures testées positives au coronavirus sont passées en réanimation. Un taux supérieur à celui des 18-64 ans (3,2 %) mais bien en deçà de ceux des 65-74 ans (10,7 %) et des 75 ans et plus (8,6 %).

Emmanuel Macron l’avait dit jeudi soir : "Il faut se préparer à une deuxième vague qui touchera, un peu plus tard, des personnes plus jeunes a priori moins exposées à la maladie."

Dans un article du Parisien, Gilles Pialoux, chef du service infectiologie de l’hôpital Tenon, à Paris, insiste : "Il n’est plus rare de voir des jeunes de 30 ou 40 ans touchés." Il ajoute que "c’est la réalité du terrain. Le cercle s’élargit".

Le 10 février, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, rappelait d’ailleurs que le Covid-19 n’est pas "une grippette". "Il peut donner des formes graves sur des personnes pas si âgées que ça" expliquait-il. Toujours dans le Parisien, le secrétaire général adjoint de la Société française d’anesthésie et de réanimation estime lui aussi que "la contamination est telle qu’on finit par avoir également des formes critiques chez des jeunes".

Sa propagation rapide entraîne donc logiquement un accroissement du nombre de personnes devant être placées en service de réanimation.