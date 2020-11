Une audition très attendue dans le contexte de crise sanitaire. Frank Vandenbroucke (SP.A), ministre de la Santé, présentera à la Chambre, la semaine prochaine, son "exposé d’orientations politiques" pour la législature, sorte de grand oral que tous les membres du nouveau gouvernement doivent passer. La Libre a pu se procurer le document (daté du 28 octobre) que le socialiste détaillera devant les députés. On y apprend que, entre le début de la pandémie (en février-mars) et le 21 octobre, "plus de 7 500 déclarations de maladies professionnelles liées à la Covid dans le secteur des soins ont été introduites auprès de Fedris", l’agence fédérale des risques professionnels. Il s’agit donc des soignants qui ont introduit une demande d’intervention auprès de cet organisme.