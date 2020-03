La distribution de masques pour les professionnels de la santé indépendant ne se fait pas sans heurts.

Estelle Dizenzo était soulagée cette semaine. La sage-femme indépendante qui travaille depuis plus de 15 ans dans la région de Mons et ne compte pas ses heures n'avait plus qu'un masque et quelques-uns en tissu. Et bonne nouvelle : "L'Union professionnelle des sages-femmes belges nous avait prévenues que les communes avaient reçu les masques à distribuer pour les indépendantes". Elle se rend alors à la commune d'Hensies, où elle est domiciliée pour son activité. "En fait, je n'étais pas reprise sur la liste. Et la fonction de sage-femme ne fait pas partie du personnel prioritaire, m'a-t-on dit".

Estelle s'emporte : "Déjà, nous avons compté parmi les dernières à avoir la reconnaissance concernant le paiement des télé-consultations". Mais les consultations vidéo ne résolvent pas tout. Les sages-femmes indépendantes sont présentes pour aider les toutes jeunes mamans qui sortent de l'hôpital le lendemain de l'accouchement. Et soulager ainsi les sages-femmes hospitalières. "Les jeunes mères ont besoin de nous, on doit poser des gestes pour elle et le bébé !"

Pour ce faire, Estelle Dizenzo met au point un protocole très strict "pour ne pas potentiellement contaminer la maman ni qu'elle me contamine". Mais cela inclut bien évidemment des masques sécurisants. Au travers des différents groupes de communication, la sage-femme a pu apprendre que la situation n'est pas partout la même "A Bruxelles, cela se passe correctement, ici, cela dépend vraiment des communes".

Pour l'instant, son interpellation au bourgmestre est restée sans réponse, et Estelle est en colère : "Par contre, pour le retour précoce, nous étions les professionnelles de première ligne mises en avant par le ministère de Block... ça faisait de belles économies.. et là, à nouveau, on n'est pas toutes considérées sur le même pied que les autres personnels. Avec les kinés respiratoires aussi, j'estime que nous sommes les oubliés de la première ligne".