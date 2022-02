La proportion des personnes affectées négativement est plus importante chez les femmes et les jeunes. Selon les chiffres de Statbel, 56,6% des femmes interrogées témoignent d'un impact négatif sur leur bien-être mental à cause de la crise sanitaire, contre 47,8% des hommes. Les membres de familles monoparentales s'estiment plus durement touchés avec 61%.

Par ailleurs, 2,5% des personnes interrogées estiment avoir ressenti un impact positif et 45,2% ne ressent aucun effet.

En fonction des catégories d'âge, 63,1% des 16-24 ans font état d'un impact négatif de la crise, contre 43% des plus de 75 ans.

L'impact négatif du Covid-19 sur la santé mentale a aussi été ressenti plus fortement en Région bruxelloise (62%) qu'en Wallonie (55%) et en Flandre (49,1%).