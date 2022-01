Si les infections au Covid-19 continuent de croître en Belgique, les données les plus récentes publiées par Sciensano sont encourageantes. Après un peu plus de quinze jours sous le signe de la vague Omicron, on note un décrochage important entre l’évolution des nouvelles infections et les admissions en soins intensifs.

Si les nouveaux cas continuent d’augmenter, avec près de 22 000 nouvelles infections chaque jour (ce qui représente 27 % de tests positifs), la moyenne quotidienne des hospitalisations sur les sept derniers jours tend à ralentir, même si elle reste en augmentation de 7 % par rapport à la semaine complète précédente.

Au total, 2 022 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 423 patients traités en soins intensifs (-16 %). La nouvelle la plus encourageante vient donc de l’occupation des lits en soins intensifs, une trajectoire qui poursuit sa baisse amorcée il y a plusieurs semaines. On est en effet à 423 lits occupés par des patients Covid, soit 17 % de moins qu’une semaine auparavant.

(...)