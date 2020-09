Le Covid-19 est-il aujourd'hui plus infectieux, plus transmissible, plus mortel qu'il y a six mois? Un spécialiste fait le point SantéVidéo Laurence Dardenne

Le nouveau coronavirus est-il aujourd'hui plus infectieux, plus transmissible ou plus mortel qu'il l'était il y a six mois, au début de l'épidémie en Belgique ? Eric Muraille, biologiste et immunologiste à Faculté de médecine ULB, maître de recherches FRS-FNRS, fait le point sur les connaissances du Covid-19 à l'heure actuelle. Il s'est confié à nos confrères de La Libre Belgique. Entretien.