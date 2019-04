Le cancer colorectal est le deuxième type de cancer le plus fréquent chez les femmes et le troisième chez les hommes. Chaque année, ce sont près de 10 000 cas qui sont diagnostiqués dans notre pays., met en lumière le docteur Yeter Gökburun, gastro-entérologue avec compétences en oncologie digestive.Et pour lutter contre ces taux particulièrement élevés, un dépistage est vivement recommandé après 50 ans.Afin de faire un état des lieux sur le sujet, le Centre de santé du Namurois, association du réseau Solidaris, a récemment organisé une conférence-débat et compte mener une campagne de sensibilisation.Et même si beaucoup de personnes croient encore que le dépistage du cancer colorectal est un examen douloureux,(...)