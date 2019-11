Le diabète est entré dans les familles. Tout le monde connaît quelqu’un de plus de 40 ans touché par cette maladie qui empêche le corps d’utiliser convenablement le sucre comme source d’énergie. Et encore, cette maladie des populations occidentales trop nourries d’aliments industriels et trop sédentaires est largement sous-estimée : près de 200 000 personnes ignorent qu’elles souffrent du diabète !

Or, à la longue, un taux de sucre élevé dans le sang va entraîner des complications, notamment au niveau des yeux, des reins, des nerfs, du cœur et des vaisseaux sanguins. Résultat : cette maladie chronique va conduire à d’autres maladies chroniques : un problème de santé publique de plus en plus aigu. D’autant plus que si le diabète de type I est irréversible (les personnes touchées devront se faire des injections à vie), le diabète de type II qui concerne 90 % des personnes atteintes de diabète peut être contrôlé en faisant de l’exercice physique régulier (ce qui fait pomper le cœur) et en adaptant son régime alimentaire (moins de graisses, de fritures, de sauces, de sucres…).

