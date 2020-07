Le docteur Philippe Devos, président de l’Absym, fut parmi les premiers à tirer la sonnette d’alarme lorsque le coronavirus était à nos portes. Et il avait raison. La situation a rapidement entraîné une vague d’hospitalisations sans précédent. Les derniers chiffres des contaminations laissent craindre une seconde vague qui pourrait donc contraindre le personnel médical à revivre une situation dantesque. Le 15 mars dernier, on comptait en effet 216 nouvelles contaminations.

Ce 13 juillet, soit quatre mois plus tard, après une accalmie et un déconfinement progressif, on recensait 214 nouveaux cas. Le comparatif peut cependant s’arrêter là car, si le 17 mars le confinement fut décidé et obligatoire, la situation ne semble pas hors de contrôle et les admissions sont même en baisse, tout comme le nombre de décès. De quoi laisser souffler quelque peu le personnel hospitalier, et principalement celui qui fut en toute première ligne, dans les unités Covid. Le docteur Devos en profite donc pour recharger ses batteries, dans le sud de la France.