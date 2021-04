Depuis plusieurs semaines, le vaccin proposé par AstraZeneca pour contrer le coronavirus défraie la chronique en raison des cas de thrombose (169) parfois mortelle rapportés sur les quelque 34 millions de doses injectées. Aujourd’hui, c’est le vaccin de Johnson&Johnson qui inquiète, lui aussi suspecté de générer des cas de thromboses.

Si le risque de subir des effets secondaires graves est désormais avéré dans le cadre d’AstraZeneca, le doyen de la faculté de pharmacie de l’UCLouvain entend toutefois relativiser la psychose naissante. "Vous avez autant de chances, si pas plus, de décéder à la suite de la prise de paracétamol, qui est pourtant l’un des médicaments les plus consommés chez nous, explique Emmanuel Hermans. Chaque année en Belgique, on recense un très grand nombre de greffes de foie en réponse à une intoxication hépatique au paracétamol. Sans ces greffes, des centaines de personnes décéderaient pour avoir pris du paracétamol."

Le bashing envers le vaccin AstraZeneca serait exagéré ?

