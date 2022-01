À la veille du lancement des débats parlementaires sur l’obligation vaccinale et à l’heure où le variant Omicron sévit et induit une hausse des contaminations et des hospitalisations dans notre pays (sans pour autant impacter les unités de soins intensifs), le dernier Comité de concertation s’est accordé pour limiter la durée de validité de la seconde dose de vaccin, ou celle du rétablissement.

À partir du 1er mars, il faudra en effet une dose de rappel pour que le CST reste valide. Concrètement, à partir de cette date, la durée de validité du Covid Safe Ticket (CST) pour les personnes de plus de 18 ans passera de 270 jours (9 mois) à 150 jours (5 mois). La durée de validité du certificat de rétablissement passera, elle, de 6 mois à 150 jours (5 mois). Et au vu des données actuelles concernant l’administration de la dose de rappel, 800 000 personnes pourraient perdre leur CST d’ici un peu plus d’un mois. Après avoir reçu une primovaccination complète, nombre d’entre elles hésitent à prendre leur "booster".

(...)